وزارة النقل تفرض 14 مليون دولار غرامات على 19 من شركات السيارات

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أعلنت وزارة النقل الكورية اليوم الخميس أنها فرضت غرامات قدرها 18.7 مليار وون، أي ما يقرب من 14 مليون دولار أمريكي، على 19 من الشركات المصنعة والمستوردة للسيارات، لبيعها سيارات لا تفي بمعايير السلامة.ومن بين تلك الشركات، تلقت شركة "رينو كوريا موتورز" أعلى عقوبة بلغت 3.5 مليار وون، وتلتها "مرسيدس بنز كوريا"، و"هيون ديه موتور"، ومجموعة "فولكس فاغن كوريا"، وشركة "كيا".وقالت الوزارة إنها حددت مبالغ العقوبات بناء على المعايير المنصوص عليها في قانون إدارة المركبات الآلية، وذلك بعد مراجعة 37 حالة استدعاء أجريت بين يوليو ويناير الماضيين.وأكدت الوزارة أنها ستواصل مراقبة مدى مراعاة معايير السلامة، وسوف تتعامل بصرامة مع أي انتهاكات وفقا للقوانين ذات الصلة.