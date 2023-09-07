الرئيس يون يؤكد على الحاجة لتنشيط التعاون بين كوريا واليابان والصين

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أكد الرئيس "يون صوك يول" على الحاجة إلى تنشيط التعاون بين كوريا الجنوبية واليابان والصين، حيث وصف هذا التعاون بأنه أساس التنمية تجمع آسيان زائد ثلاثة.وصرح "يون" بذلك في كلمة افتتاحية لقمة آسيان زائد ثلاثة التي عقدت خلف أبواب مغلقة في "جاكرتا" عاصمة إندونيسيا أمس الأربعاء، حيث أشار إلى أن تجمع آسيان زائد ثلاثة يسعى إلى تحقيق رؤية مجتمع شرق آسيا.وقال "يون" إن مجموعة آسيان زائد ثلاثة يجب أن توفر نقطة تحول جديدة في التعاون، مشددا على الحاجة إلى تصميم جديد للمساهمة في التقدم الذي يركز على النمو لرابطة آسيان من خلال التغلب على الأزمات المعقدة المعلقة، بما في ذلك المنافسات الجيوسياسية وتغير المناخ. وبوجه خاص، قال الرئيس إن سيول ستتواصل عن كثب مع طوكيو وبكين لاستئناف آليات التعاون المختلفة بسرعة، بما في ذلك محادثات القمة الثلاثية.وأكد "يون" أن تنشيط التعاون بين كوريا الجنوبية واليابان والصين سيوفر الأساس للتعاون بين رابطة آسيان والدول الثلاث لتحقيق قفزة جديدة إلى الأمام.وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، قال "يون" إنه يجب على المجتمع الدولي أن يكون متحدا أمام بيونغ يانغ بأنه لن يتسامح مع برامجها لتطوير الأسلحة النووية والصواريخ.ووفقا للمكتب الرئاسي، اقترح "يون" اتجاه التعاون لآسيان زائد ثلاثة على أساس 3 وجهات نظر، بما في ذلك تعزيز الانتعاش والابتكار المستقبلي والاستثمار من أجل الأجيال القادمة.