مطار إنتشون يفوز مجددا بخمس نجوم في مجال تجربة العملاء

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تم الاعتراف بمطار إنتشون الدولي مرة أخرى باعتباره المطار الأول والوحيد في العالم من فئة 5 نجوم.وصرحت مؤسسة مطار إنتشون الدولي بأنها نجحت في الحصول مجددا على الاعتراف بالمستوى الخامس، وهو أعلى مستوى في برنامج شهادة تجربة العملاء، خلال القمة العالمية الخامسة لتجربة العملاء التي عقدها المجلس الدولي للمطارات أمس في فندق "براديس سيتي" في مدينة إنتشون.وكان المطار الكوري قد فاز بالمستوى الخامس في شهر سبتمبر من العام الماضي ليكون الأول والوحيد من بين المطارات العالمية، ثم نجح هذا العام في الفوز مجددا بنفس المستوى.وقد أدخل المجلس الدولي برنامج شهادة تجربة العملاء لتقييم نظام إدارة تجربة العملاء في المطارات حول العالم في عام 2019. ويضم البرنامج 5 مستويات، وكلما ارتفع المستوى، دل ذلك على ارتفاع مستوى الخدمات في جميع عناصر إدارة عمليات المطار بناء على نظام منهجي لإدارة تجربة العملاء، حيث يتم تقييم المطارات في مجالات: تفهم العملاء، وتحسن الإدارة، ونظام التعاون، وابتكار الخدمة، وتبلغ مدة صلاحية الشهادة عاما واحدا.وبهذه المناسبة، قال رئيس مؤسسة مطار إنتشون الدولي "لي هاك جيه" إنه تم إثبات الإنجازات المبتكرة لمطار إنتشون مرة أخرى في هذا المحفل الدولي، مؤكدا على أنه سيقود المقاييس العالمية في مجال تجربة العملاء.