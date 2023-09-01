تنسيق لعقد قمة كورية شمالية روسية في فلاديفوستوك

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نقل تقرير بثته قناة "إن إتش كي" اليابانية اليوم عن مسؤول حكومي روسي قوله إن التنسيق جار لعقد قمة كورية شمالية روسية في جامعة الشرق الأقصى التي تقع على جزيرة قبالة سواحل مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا، وأن القائدين الكوري الشمالي والروسي قد يزوران بعض المنشآت العسكرية هناك.جاء ذلك بعد أن نشرت بعض الصحف الأمريكية تقارير حول احتمال عقد تلك القمة بين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".ونقل التقرير عن المسؤول الروسي قوله أيضا إن الجانب الكوري الشمالي ظل يغير جدول أعمال القمة حتى الآن، وهو ما يشير إلى الاستمرار في أعمال التنسيق حول موعد ومكان القمة.ومن المتوقع أن يناقش كيم وبوتين خلال تلك القمة مسألة إبرام صفقة بيع أسلحة، لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد نشرت تقريرا يوم الاثنين قالت فيه إن الزعيم الكوري الشمالي يدرس زيارة روسيا، متوقعة أن يجتمع مع بوتين في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في مدينة فلاديفوستوك الروسية التي سوف تستضيف منتدى اقتصاد الشرق في الفترة من الـ10 إلى الـ13 من هذا الشهر.كما نشرت وكالة بلومبرغ الأمريكية للأنباء أيضا تقريرا أول من أمس الثلاثاء نقلت فيه عن بعض المصادر قولها إن كيم سيلتقي مع بوتين خلال المنتدى.ومن المرجح أن ينتقل كيم إلى فلاديفوستوك على متن قطاره الخاص.