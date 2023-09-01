جونغ كوك يشارك كعضو رئيسي في عرض غلوبال سيتيزين الخيري الأمريكي

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صرحت شركة "بيغ هيت ميوزيك" التي تنتمي إليها فرقة "بي تي إس" اليوم، نقلا عن صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية لمنظمة الحركة المدنية الدولية "غلوبال سيتيزين"، بأن عضو الفرقة "جونغ كوك" سوف يشارك كعضو رئيسي في مهرجان "غلوبال سيتيزين" لعام 2023، الذي سيقام في "سنترال بارك" بمدينة نيويورك الأمريكية، يوم 23 من هذا الشهر.الجدير بالذكر أن مهرجان "غلوبال سيتيزين" عبارة عن عرض خيري كبير ظلت تنظمه مجموعة الحركة المدنية الدولية "غلوبال سيتيزين" سنويا منذ عام 2012، من أجل التوعية بالقضايا العالمية مثل الفقر المدقع والمجاعات وتغير المناخ.وكانت فرقة "بي تي إس" قد شاركت في هذا المهرجان في عام 2021، حيث قدمت أغنية "بيرميشن تو دانس" وأغنية "باتر" على خلفية بوابة "سونغ ليه مون"، إحدى الكنوز الوطنية الكورية.وفي هذا العام سجل الفنان "جونغ كوك" اسمه جنبا إلى جنب مع فرقة الروك "ريد هات تشيلي بيبرز" ونجمة البوب "لورين هيل" ضمن قائمة المشاركين الرئيسيين، ليصبح أول فنان فردي من فناني الكي بوب في هذا المجال.من ناحية أخرى، احتلت أغنية جونغ كوك "سيفن" المركز الأول للأسبوع السابع على التوالي في قائمتيْ "بيلبورد غلوبال 200" و"بيلبورد غلوبال"، باستثناء الولايات المتحدة، ضمن جدول بيلبورد الأمريكي للأغاني.وقد حققت الأغنية 97 مليون مرة من البث، وسجلت مبيعاتها 12 ألفا عالميا في الفترة من 25 إلى 31 من الشهر الماضي، لتحتل الصدارة مثلما كانت عليه في الأسبوع الأسبق.