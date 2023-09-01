الاتحاد الأوربي يعلن قائمة الشركات الخاضعة لقيود خاصة

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أعلنت المفوضية الأوربية أمس عن قائمة بأسماء الشركات الخاضعة للقيود بناء على قانون الأسواق الرقمية الذي سيدخل حيز التنفيذ بدءا من العام القادم.ويهدف هذا القانون لاختيار وإدارة الشركات الخاضعة للقيود من أجل منع شركات المنصات، التي تلعب دور البوابات بين المستهلكين والبائعين، من الإفراط في السيطرة على الأسواق.وتم في تلك القائمة إدراج 22 خدمة، بما في ذلك يوتيوب وتيك توك وفيسبوك، لـ6 شركات مثل ألفابيت وأمازون وآبل وميتا من أصحاب المنصات العملاقة. وسوف ينبغي على هذه الشركات ألا تفضّل منتجاتها وخدماتها في منصاتها، كما ستواجه قيودا في استخدام المعلومات الشخصية عن مستعمليها في الأعمال التجارية.وفي حالة مخالفتها للواجبات المعنية، فسوف تتعرض لغرامة تصل إلى 10% من قيمة المبيعات سنويا بحد أقصى. وإذا تكررت مخالفاتها، فقد يزيد مستوى الغرامة ليبلغ 20% من قيمة المبيعات سنويا بحد أقصى.وأوضحت المفوضة الأوربية أنها ستنفذ هذه القيود الخاصة بدءا من شهر مارس القادم بعد مهلة تستغرق 6 أشهر.لكن المفوضية لم تدرج شركة سام سونغ ضمن تلك القائمة، موضحة أن الشركة الكورية كانت قد تقدمت بحجج كافية ومبررة بعدم إدراجها تحت المتطلبات التنظيمية.