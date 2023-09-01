مؤسسة مترو سيول تدخل نظام الدفع بدون ملامسة

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بدأت مؤسسة مترو سيول في تطبيق تقنية تسمح للركاب بدفع الأجرة آليا بدون وضع بطاقة المرور على جهاز الدفع، عن طريق تطبيق على الهاتف المحمول، بحيث يتم دفع الأجرة آليا من خلال قراءة معلومات بطاقة الائتمان المدرجة في الهاتف المحمول عبر الاتصال بالبلوتوث عند بوابات تذاكر المترو.ويسمى هذا النظام بنظام الدفع "تاغليس"، أي الدفع بدون ملامسة، حيث لا يتوجب وضع بطاقة المرور على الجهاز المعني.وقد تم إدخال هذا النظام في 12 محطة للقطارات الخفيفة التي تربط بين منطقتي "او اوي" و"شين سول" في سيول.وإذا أراد الراكب استخدام هذا النظام، فإنه يجب عليه تحميل تطبيق خاص عبر الهاتف الذكي وفتح وضعية "بلوتوث".وقد تم تنفيذ هذا النظام من قبل في بعض الحافلات العامة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تطبيقه في مترو الأنفاق.ومن المتوقع أن يسهم هذا النظام في تقليل وقت المرور عبر بوابات التذاكر، وتسهيل ركوب المترو على المعاقين وكبار السن.وتخطط مؤسسة مترو سيول لتطبيق تجربة الدفع بدون ملامسة في بعض محطات المترو على الخط رقم 2.وإذا لم تجد أي خلل في النظام، فإنها تنوي توسيع تطبيقه على جميع محطات المترو في سيول اعتبارا من العام القادم.