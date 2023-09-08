الرئيس يون يعقد مباحثات مع قادة كمبوديا ولاوس وسنغافوره

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عقد الرئيس الكوري "يون صوك يول" سلسلة من محادثات القمة الثنائية مع قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان، أمس الخميس، حيث ناقش التعاون الاقتصادي وطلب الدعم لملف استضافة كوريا الجنوبية لمعرض إكسبو 2030 العالمي في بوسان.وأجرى الرئيس "يون" محادثات مع رئيس الوزراء الكمبودي "هون مانيه" على هامش مؤتمرات قمة آسيان في جاكرتا، حيث اتفق الجانبان على مواصلة زيادة التجارة الثنائية، والتي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1.05 مليار دولار أمريكي في العام الماضي.وشدد "يون" على أن عمليات الإطلاق الصاروخي الكورية الشمالية الأخيرة كانت انتهاكا واضحا للعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وطلب اهتمام رئيس الوزراء الكمبودي ودعمه لرد المجتمع الدولي الحازم على تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصاروخية. كما طلب دعم كمبوديا لملف استضافة معرض إكسبو 2030 العالمي في مدينة بوسان بجنوب شرق البلاد.وفي محادثات القمة مع رئيس وزراء لاوس "سونيكساي سيفاندون"، طلب "يون" أيضا دعم لاوس لاستضافة المعرض.وفي الاجتماع مع رئيس وزراء سنغافوره "لي هسين لونغ"، أعرب الرئيس "يون" عن عزمه توسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا الرقمية والخضراء. كما طلب دعم "لي" للشركات الكورية الجنوبية التي تسعى للتوسع في سنغافوره، خاصة في مجالات البنية التحتية والتمويل والسيارات الكهربائية.وردا على ذلك، اقترح "لي" مواصلة تطوير العلاقات الثنائية من خلال الاستثمار المتبادل.