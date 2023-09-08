كوريا الشمالية تطلق غواصة هجومية نووية تكتيكية جديدة

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أفادت بعض التقارير بأن كوريا الشمالية أطلقت أول "غواصة هجوم نووي تكتيكي" قادرة على تنفيذ هجوم نووي تحت الماء. وقالت صحيفة "رودونغ شينمون" الرسمية الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، إن حفل إطلاق الغواصة رقم 841، والتي تحمل اسم "البطل كيم كون أوك" على اسم شخصية تاريخية كورية شمالية، أقيم يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الحفل مثل بداية فصل جديد في تعزيز القوة البحرية للبلاد.ونقلت الصحيفة عن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، الذي حضر الحفل مع كبار المسؤولين، قوله إن الغواصات الهجومية النووية، التي ظلت تعتبر رمزا للغزو ضد كوريا الشمالية لعقود من الزمن، ترمز الآن إلى قوة البلاد، وتغرس الخوف في أعدائها. وأضاف أن الغواصة كانت من الطراز الذي تم تطويره حديثا ولم يسبق له مثيل في أي مكان آخر في العالم.كما أكد "كيم" على أهمية التسلح النووي، وشدد على أن تسليح البحرية بالأسلحة النووية مهمة عاجلة لا يمكن تأخيرها. ودعا إلى تسريع مشروع نشر سفن تحت الماء وسطحية مجهزة بأسلحة نووية تكتيكية للقوات البحرية للنظام.