قمة بين كوريا الجنوبية وإندونيسيا اليوم الجمعة

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من المقرر أن يعقد الرئيس "يون صوك يول" قمة مع الرئيس الإندونيسي "جوكو ويدودو" اليوم الجمعة. ويخطط الرئيسان خلال القمة لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي في الدبلوماسية والأمن، مع تعميق المشاركة أيضا في الصناعات المستقبلية، مثل السيارات الكهربائية والبطاريات.وبالنظر إلى دور إندونيسيا كرئيس لرابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان، هذا العام، فمن المتوقع أن تغطي محادثات القمة قضايا إقليمية أوسع أيضا، بما في ذلك كيفية التعاون في منع التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، وفي تنفيذ عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية. ومن المتوقع أيضا أن تتناول المحادثات سبل تعزيز التعاون في سلاسل التوريد للمعادن الرئيسية والتقنيات المتقدمة.وخلال اجتماع المائدة المستديرة للأعمال بين كوريا الجنوبية وإندونيسيا أمس الخميس، قال الرئيس "يون" إن التعاون بين البلدين يجب أن يتوسع ويتطور من النمو الكمي إلى النمو النوعي. وشدد على الحاجة إلى توسيع التعاون بوتيرة حادة في صناعات التكنولوجيا الفائقة وسلاسل التوريد، مع الأخذ في الاعتبار المشهد الصناعي العالمي سريع التطور.كما أشار الرئيس "يون" إلى أن إندونيسيا هي أكبر اقتصاد في رابطة آسيان، وأنها تمتلك احتياطيات معدنية رئيسية. وقال إن لديها إمكانيات كبيرة للتعاون مع الشركات الكورية الجنوبية التي تقود صناعات التكنولوجيا الفائقة، مثل السيارات الكهربائية والبطاريات.ومن المقرر أن يختتم الرئيس "يون" زيارته الرسمية لإندونيسيا التي استغرقت 4 أيام، اليوم الجمعة، ثم يتوجه إلى العاصمة الهندية نيودلهي لحضور قمة مجموعة العشرين.