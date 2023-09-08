نائبة الرئيس الأمريكي تصف دعم كوريا الشمالية العسكري لروسيا بأنه خطأ فادح

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قالت نائبة الرئيس الأمريكي "كامالا هاريس" إن دعم كوريا الشمالية العسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا سيكون "خطأ فادحا".وأضافت "هاريس" التي تزور العاصمة الإندونيسية جاكارتا حاليا لحضور قمة آسيان، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" أمس الخميس، إن توجه كوريا الشمالية نحو تزويد روسيا بالأسلحة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، سيكون خطأ فادحا، معربة عن اعتقادها بأن ذلك سوف يتسبب في عزلة الدولتين.وجاءت تصريحات "هاريس" هذه كتحذير أمريكي، في الوقت الذي تفيد فيه وسائل الإعلام باحتمال زيارة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لروسيا لحضور المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي سينعقد خلال الفترة من العاشر وحتى الثالث عشر من سبتمبر الجاري، وعقد مباحثات قمة مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".وكان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض "جيك سوليفان" قد حذر في موجز صحفي يوم الثلاثاء من أن كوريا الشمالية ستدفع الثمن إذا زودت روسيا بالأسلحة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.