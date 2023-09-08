الرئيس يون يحضر حفل توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا والفلبين

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وقعت كوريا الجنوبية والفلبين اتفاقية للتجارة الحرة في حفل حضره الرئيس "يون صوك يول" ونظيره الفلبيني "فرديناند ماركوس جونيور"، أمس الخميس في جاكرتا عاصمة إندونيسيا، على هامش اجتماعات القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان.وقال المكتب الرئاسي الكوري إن كوريا الجنوبية ستشهد زيادة في تجارتها في منطقة آسيان بفضل اتفاقية التجارة الحرة، مشيرا إلى أن عدد سكان الفلبين يبلغ 110 ملايين نسمة، وهي غنية بالموارد المعدنية الأساسية، مثل النيكل والكوبالت.وفي مؤتمر صحفي في جاكرتا، قال كبير المساعدين الرئاسيين للشؤون الاقتصادية "تشيه سانغ موك" إن هذه الاتفاقية هي الخامسة التي توقعها كوريا الجنوبية مع دولة عضو في آسيان، بعد الاتفاقيات السابقة الموقعة مع كل من سنغافوره وفيتنام وكمبوديا وإندونيسيا. وأشار إلى أن الدول الخمس تمثل مجتمعة 91% من سوق آسيان. كما أوضح المكتب الرئاسي أنه من خلال هذه الاتفاقية، إلى جانب الاتفاقيات القائمة حاليا بين كوريا وآسيان، واتفاقية المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، ستلغي كوريا الجنوبية الرسوم الجمركية على 94.8% من وارداتها من الفلبين، في حين ستلغي الفلبين التعريفات الجمركية على 96.5% من وارداتها من كوريا الجنوبية.وبموجب الاتفاقية التجارية، سيتم إلغاء الرسوم الجمركية البالغة 5% على السيارات الكورية الجنوبية بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، في حين سيتم إلغاء الرسوم الجمركية التي تصل إلى 30% على قطع غيار السيارات في غضون 5 سنوات. وقال المكتب الرئاسي إنه سيتم أيضا إزالة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية والهجينة في غضون 5 سنوات.