كوريا تسجل فائضا في الحساب الجاري للشهر الثالث في يوليو

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سجلت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري للشهر الثالث على التوالي في شهر يوليو الماضي، وإن كان ذلك الفائض أقل من الفائض المسجل في الشهر الأسبق.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ فائض الحساب الجاري في يوليو 4.78 تريليون وون، أي 3.58 مليار دولار أمريكي.وبينما ظل الميزان التجاري الكوري يسجل فائضا لمدة 3 أشهر متتالية منذ أبريل، كان الفائض في يوليو أقل بأكثر من ملياري دولار، من 5.87 مليار دولار المسجلة في الشهر الأسبق.وعلى الرغم من وجود فائض تراكمي في الحساب الجاري قدره 6.01 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، فإن الإجمالي لا يمثل سوى رُبع الرقم المقابل في العام الماضي.وعلى المستوى الفردي، سجل حساب السلع 4.28 مليار دولار، ليستمر الفائض لمدة 4 أشهر متتالية.وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 14.8% على أساس سنوي في يوليو، لتتراجع للشهر الحادي عشر على التوالي منذ سبتمبر الماضي، كما انخفضت الواردات بنسبة 22.7% على أساس سنوي إلى 46.1 مليار دولار.وسجل حساب الخدمات عجزا قدره 2.53 مليار دولار في يوليو.