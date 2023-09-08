مباحثات هاتفية بين وزراء دفاع كوريا والولايات المتحدة واليابان

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أجرى وزراء الدفاع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان محادثات هاتفية أمس الخميس لمناقشة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال القمة الثلاثية التي عقدت الشهر الماضي في "كامب ديفيد".ووفقا لوزارة الدفاع في سيول، ناقش الوزير "لي جونغ سوب" مع نظيريه: الأمريكي "لويد أوستن" والياباني "ياسوكازو هامادا"، إجراءات المتابعة لتنفيذ اتفاقيات القمة في مجال الدفاع.وخلال المحادثات، اتفق الوزراء الثلاثة على إجراء مفاوضات على مستوى العمل لتسريع إنشاء نظام تبادل بيانات التحذير الصاروخي لحظيا وعلى الفور خلال هذا العام.كما اتفقوا على الإسراع بوضع خطط لإجراء تدريبات عسكرية ثلاثية، وتعزيز قدرات الرد على التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية.وأدان وزراء الدفاع إطلاق كوريا الشمالية صاروخا فضائيا الشهر الماضي، ووصفوه بأنه عمل غير قانوني ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وكان الرئيس "يون صوك يول" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" قد عقدوا قمة في المنتجع الرئاسي الأمريكي في "كامب ديفيد" يوم 18 أغسطس، حيث اتفقوا على تبادل بيانات التحذير من الصواريخ الكورية الشمالية في وقت حدوثها على الفور وإجراء تدريبات ثلاثية سنوية على أساس منتظم.