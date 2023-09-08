الأجانب يبيعون 1.1 تريليون وون من الأسهم الكورية في أغسطس

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وفقا لتقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية الكورية اليوم الجمعة، بلغت قيمة الأسهم التي باعها الأجانب في البورصة الكورية خلال شهر أغسطس الماضي تريليونا و179 مليار وون.وحسب المناطق، قام المستثمرون من أمريكا بشراء تريليون وون من الأسهم الكورية، فيما باع المستثمرون من أوربا ما قيمته 1.5 تريليون وون، والمستثمرون من الدول الآسيوية ما قيمته 400 مليار وون، والمستثمرون من دول الشرق الأوسط ما قيمته 100 مليار وون.وبهذا بلغت قيمة الأسهم الكورية التي يمتلكها الأجانب 670 تريليونا و55 مليار وون حتى نهاية شهر أغسطس، أي 26.1% من إجمالي قيمة الأسهم في البورصة الكورية.أما في سوق السندات فقام الأجانب بشراء 8 تريليونات و975 مليار وون من السندات الكورية في أغسطس، فيما باعوا 9 تريليونات و358 مليار وون منها.وبلغت قيمة السندات الكورية التي يمتلكها الأجانب 242 تريليونا و574 مليار وون حتى نهاية أغسطس، مما يمثل 9.7% من إجمالي قيمة السندات في كوريا الجنوبية.