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الاقتصادية

أوزباكستان توافق على سداد مليار دولار من مستحقات مشروع الغاز غير المدفوعة لكوريا

Write: 2023-09-08 14:24:30Update: 2023-09-08 14:41:15

أوزباكستان توافق على سداد مليار دولار من مستحقات مشروع الغاز غير المدفوعة لكوريا

Photo : YONHAP News

اتفقت كوريا الجنوبية وأوزباكستان على أن تقوم أوزباكستان بسداد حوالي مليار دولار من المستحقات غير المدفوعة بشأن مشروع "سورغيل" لإنتاج الغاز الطبيعي.
جاء هذا الاتفاق في اجتماع عقد أمس الخميس في طشقند بين نائبي رئيسي الوزراء الكوري والأوزبكي للشؤون الاقتصادية.
 وقد بدأت كوريا وأوزباكستان في تنفيذ مشروع "سورغيل" لإنتاج الغاز الطبيعي والمواد الكيميائية في عام 2008، ولم تتمكن أوزباكستان من دفع ما قيمته مليار دولار من تكاليف المشروع لكوريا منذ عام 2017 بسبب انخفاض قيمة العملة الأوزبكية.
كما تم في الاجتماع بحث القضايا المتعلقة بسبل إيجاد حل للمشاكل التي تواجهها الشركات الكورية العاملة في أوزباكستان.
وتوصل الجانبان إلى اتفاق على أن تدعم حكومة أوزباكستان مشاركة الشركات الكورية في مشروعات البنية التحتية للنقل في أوزباكستان، بما في ذلك الطرق السريعة والسكك الحديدية عالية السرعة.
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