كوريا تسعى لتعزيز التعاون مع الهند في الصناعات الدفاعية وسلاسل التوريد

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أعرب الرئيس الكوري "يون صوك يول" عن أمله في أن يبحث مع رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" تعزيز التعاون بين البلدين في الصناعات الدفاعية وسلاسل التوريد.وقال الرئيس "يون" في مقابلة مع صحيفة "ذا تايمز أوف إينديا" الهندية إن الهند تعد شريكا إقليميا رئيسيا يتقاسم القيم الأساسية مع كوريا الجنوبية، بما في ذلك الحرية والديمقراطية.وأكد أن الحكومة الكورية ستوسع تعاونها مع الهند في مختلف المجالات الدفاعية والاقتصادية والتكنولوجية، بالتوازي مع تعزيز التضامن معها على أساس القيم العالمية.وأضاف الرئيس "يون" أنه يعتزم بحث القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية، والتكنولوجيا المتطورة، والبنية التحتية، والفضاء، والطاقة النووية، والصناعات الحيوية، في اجتماعه مع رئيس الوزراء الهندي.ومن المتوقع أن يتم في مباحثات القمة الكورية الهندية بحث القضايا المتعلقة بالتعاون لتحقيق السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك شبه الجزيرة الكورية، وزيادة التعاون في المحافل الدولية.وسوف يتوجه الرئيس الكوري "يون" إلى نيودلهي اليوم، بعد أن يختتم مشاركته قمة آسيان التي أقيمت في جاكارتا عاصمة إندونيسيا.