كوريا والصين واليابان تتفق على تنمية التبادلات بين الأجيال القادمة والأقاليم

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اتفقت كوريا الجنوبية والصين واليابان على تعزيز التعاون بينها في تنمية التبادلات بين الأجيال القادمة والأقاليم وضمان القوة التنافسية لصناعة المحتويات الثقافية.جاء هذا الاتفاق في بيان صدر في ختام الدورة الرابعة عشرة من اجتماعات وزراء الثقافة الكوري والصيني والياباني، والتي أقيمت في مدينة جونجو الكورية الجنوبية أمس الخميس واليوم الجمعة.وأكد وزير الثقافة والسياحة والرياضة الكوري "بارك بو كيون" في كلمة ألقاها في الاجتماع على ضرورة أن تقوم الأجيال القادمة بدور محوري في التبادلات الثقافية بين الدول الثلاث.وقال إن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب التي ستقام في مقاطعة كانغ وان الكورية الجنوبية في شهر يناير من العام القادم، سوف تكون حدثا رياضيا وثقافيا للشباب، واقترح تنفيذ تبادلات ثقافية في مختلف المجالات بمناسبة إقامة تلك الدورة.وينص البيان على توسيع التبادلات الثقافية بين أجيال الشباب، وتعزيز التبادلات بين أقاليم شمال شرق آسيا، وضمان فرص الوصول الثقافي العادل للجميع بغض النظر عن إعاقاتهم، والحلول الثقافية للتحديات الدولية.الجدير بالذكر أن اجتماعات وزراء الثقافة الكوري والصيني والياباني كانت قد بدأت أول مرة في عام 2007 من أجل توسيع التبادلات والتعاون الثقافي بين دول شمال شرق آسيا، وظلت تُعقد سنويا بالتبادل بين الدول الثلاث.وقد عُقدت اجتماعات هذا العام وجها لوجه لأول مرة منذ 4 أعوام بعد انقطاعها بسبب جائحة كورونا.