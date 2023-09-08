الرئيسان الكوري والإندونيسي يتفقان على تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي

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عقد الرئيس الكوري "يون صوك يول" مباحثات قمة اليوم الجمعة في جاكارتا مع نظيره الإندونيسي "جوكو ويدودو"، حيث اتفق معه على تعزيز التعاون الفعلي والاستراتيجي في المجالات الأمنية والاقتصادية بين البلدين.كما اتفق الرئيسيان على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي الثنائي وتعميق المشاركة في الصناعات المستقبلية، وتنمية التعاون في الصناعة الدفاعية، وتعزيز الأساس المؤسسي لدعم الشركات الكورية في إندونيسيا، وتنشيط التبادلات بين الأفراد.وفيما يخص التعاون الاستراتيجي في المجالات الدبلوماسية والأمنية، توصل الجانبان إلى توافق في الآراء حول ضرورة تعزيز المشاركة الاستراتيجية الخاصة.واتفقا أيضا على تعزيز الارتباط والتعاون بين مبادرة التضامن بين كوريا وآسيان، وهي السياسات الإقليمية التي تنتهجها الحكومة الكورية تجاه دول "آسيان"، والمنظور الخاص بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، والذي تبنته رابطة آسيان في عام 2019 بقيادة إندونيسيا.واتفق الرئيسان على توسيع التبادلات التجارية والاستثمار بين البلدين على أساس اتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة الموقعة في شهر يناير الماضي.وعلى هامش زيارة الرئيس "يون" لإندونيسيا، تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم الخاصة بالتعاون في مجال التكنولوجيا الزراعية، وإنشاء نظام بيئي للسيارت الكهربائية، والتعاون الصناعي، والتعاون في مجال الأغذية الحلال.إلى جانب هذا، تم التوصل إلى اتفاق على زيادة التعاون في مجالات بناء منشآت تنقية المياه، وإمدادات المياه والصرف الصحي، والبنية التحتية، تماشيا مع خطة إندونيسيا لنقل عاصمتها من جاكارتا إلى كاليمانتان الشرقية حتى عام 2045.وأكد الرئيسيان على عزم البلدين تنفيذ مشروع تطوير الطائرات المقاتلة بشكل ناجح.وقد اختتم الرئيس "يون" اليوم الجمعة زيارته الرسمية لإندونيسيا التي استغرقت 4 أيام، وتوجه إلى العاصمة الهندية نيودلهي لحضور قمة مجموعة الشعرين.