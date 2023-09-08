وزراء الدفاع الكوري والأمريكي والياباني يناقشون إجراءات المتابعة للقمة الثلاثية

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أجرى وزراء الدفاع الكوري "لي جونغ سوب" والأمريكي "لويد أوستن" والياباني "ياسوكازو هامادا"، محادثات هاتفية أمس الخميس، ناقشوا فيها القضايا المتعلقة بإجراءات المتابعة لما تم الاتفاق عليه في القمة الثلاثية التي عقدت في كامب ديفيد في شهر أغسطس الماضي بين قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.واتفق الوزراء الثلاثة على الإسراع في إنشاء نظام لمشاركة معلومات التحذير من الصواريخ الكورية الشمالية بين دولهم من خلال إجراء مباحثات على مستوى العمل، وتعزيز القدرة المشتركة على مواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية، ووضع خطة للتدريبات العسكرية المشتركة الثلاثية في أسرع وقت.وكان قادة الدول الثلاث قد عقدوا محادثات قمة يوم الثامن عشر من أغسطس الماضي في كامب ديفيد، اتفقوا خلالها على مشاركة معلومات التحذير من الصواريخ الكورية الشمالية في غضون هذا العام، وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، والتعاون في مجال الأمن السيبراني.