يون وكيشيدا يتفقان على العمل لعقد القمة بين كوريا والصين واليابان

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أجرى الرئيس الكوري "يون صوك يول" محادثات قمة مع رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا"، أمس الأحد، على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند.وقال المكتب الرئاسي الكوري في بيان صحفي إن القائدين أجريا محادثات استغرقت 20 دقيقة ظهر أمس، حيث اقترح يون أن تمضي الدولتان قدما بسلاسة في عملية عقد قمة ثلاثية مع الصين، وهو ما استجاب له كيشيدا بشكل إيجابي.وجاءت تصريحات كيشيدا بعد أن أخبر رئيس مجلس الدولة الصيني "لي كيانغ" الرئيس يون خلال محادثاتهما يوم الخميس الماضي بأن بكين تدعم عقد قمة ثلاثية مع كوريا الجنوبية واليابان في الوقت المناسب خلال هذا العام.وأعرب يون وكيشيدا أيضا عن سعادتهما بلقاء بعضهما البعض للمرة السادسة خلال الأشهر الستة الماضية منذ مارس.وبالإضافة إلى ذلك، قام الجانبان بتقييم التطورات الأخيرة في العلاقات بين البلدين، كما ناقشا سبل تعزيز التعاون الثنائي، واتفقا أيضا على التعاون والمساهمة بشكل مسؤول في القضايا العالمية.