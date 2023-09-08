الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

كوريا تتعهد بتقديم مساعدات بقيمة 2.3 مليار دولار لأوكرانيا

Write: 2023-09-11 09:47:50Update: 2023-09-11 10:33:59

كوريا تتعهد بتقديم مساعدات بقيمة 2.3 مليار دولار لأوكرانيا

Photo : YONHAP News

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" عن تقديم مساعدات بقيمة 2.3 مليار دولار إلى أوكرانيا.
وخلال كلمته في الجلسة الثالثة لقمة مجموعة العشرين في نيودلهي أمس الأحد، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي عن خطته لمساعدة الدولة التي مزقتها الحرب.
وتتكون حزمة المساعدات من 300 مليون دولار مقدمة من خلال المنظمات الدولية في العام القادم، و2 مليار دولار على المدى المتوسط، فضلا عن قروض منخفضة الفائدة، اعتبارا من عام 2025.
كما أعرب يون في كلمته عن تعازيه للمملكة المغربية وعرض تقديم الدعم في مواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضربها مؤخرا، وقال إن سيول لن تدخر جهدا في مساعدتها.
وبعد حضور الاجتماعات المتعلقة برابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان، في إندونيسيا، وقمة مجموعة العشرين في الهند، من المقرر أن يعود يون إلى سيول في وقت مبكر من اليوم الاثنين.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;