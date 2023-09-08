كوريا تتعهد بتقديم مساعدات بقيمة 2.3 مليار دولار لأوكرانيا

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أعلن الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" عن تقديم مساعدات بقيمة 2.3 مليار دولار إلى أوكرانيا.وخلال كلمته في الجلسة الثالثة لقمة مجموعة العشرين في نيودلهي أمس الأحد، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي عن خطته لمساعدة الدولة التي مزقتها الحرب.وتتكون حزمة المساعدات من 300 مليون دولار مقدمة من خلال المنظمات الدولية في العام القادم، و2 مليار دولار على المدى المتوسط، فضلا عن قروض منخفضة الفائدة، اعتبارا من عام 2025.كما أعرب يون في كلمته عن تعازيه للمملكة المغربية وعرض تقديم الدعم في مواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضربها مؤخرا، وقال إن سيول لن تدخر جهدا في مساعدتها.وبعد حضور الاجتماعات المتعلقة برابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان، في إندونيسيا، وقمة مجموعة العشرين في الهند، من المقرر أن يعود يون إلى سيول في وقت مبكر من اليوم الاثنين.