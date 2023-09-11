يون ومودي يتفقان على تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الدفاع والفضاء

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اتفق الرئيس الكوري "يون صوك يول" ورئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" على تعزيز التعاون في مجال صناعة الفضاء والأسلحة وتعزيز التواصل والتعاون الاستراتيجي بين البلدين كشريكين رئيسيين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وتوصل القائدان الكوري والهندي إلى ذلك الاتفاق أمس الأحد خلال محادثات قمة عقدت على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند، وتزامنت مع الذكرى الخمسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقال المكتب الرئاسي الكوري إن يون ومودي اتفقا على مواصلة التعاون لضمان التنفيذ السلس لمشروع الحكومة الهندية لشراء مدافع هاوتزر ذاتية الدفع إضافية من كوريا الجنوبية، من طراز "كي 9"، وتعزيز التعاون في صناعات الدفاع والأسلحة. كما اتفق الجانبان على توسيع التعاون في سلاسل التوريد وفي مجالات المعلومات والتكنولوجيا والإلكترونيات.وفي إشارة إلى إطلاق كوريا الجنوبية الناجح للصاروخ الفضائي "نوري" في شهر مايو الماضي، وهبوط المسبار القمري الهندي "تشاندرايان 3" بنجاح في القطب الجنوبي للقمر الشهر الماضي، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون الفضائي على أساس براعة بلادهما في التطوير الفضائي.ويخطط يون ومودي أيضا لتحقيق تقدم في المفاوضات الرامية إلى تحديث اتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.