ارتفاع عدد قتلى زلزال المغرب إلى أكثر من 2100 شخص

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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب المملكة المغربية إلى أكثر من 2100 قتيل.وبحسب صحيفة "لوماتان" المغربية، فإنه حتى الساعة الرابعة من بعد ظهر أمس الأحد، تم الإبلاغ عن مقتل ما لا يقل عن 2122 شخصا، وإصابة 2421 آخرين، بعد الزلزال الذي ضرب مناطق مراكش وعدة بلدات أخرى ليلة الجمعة بقوة 7 درجات على مقياس ريختر.ووقعت العديد من الوفيات في أماكن نائية إلى الجنوب من مراكش. وكانت منطقة الحوز، مركز الزلزال، هي الأكثر تضررا، حيث تم الإبلاغ عن مقتل 1352 شخصا.وقالت وزارة الداخلية المغربية إن عدد الضحايا من المرجح أن يرتفع بسبب بقاء عدد كبير من المرضى في حالة حرجة كما أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.وحشدت السلطات المغربية قواتها المسلحة في جهودها للعثور على ناجين خلال فترة الـ72 ساعة الحاسمة التي تلت الزلزال.وقالت "كارولين هولت" مديرة العمليات العالمية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، إن الـ24 إلى الـ48 ساعة القادمة ستكون حاسمة لإنقاذ الناجين.