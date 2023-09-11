يون يعقد مؤتمرات قمة مع قادة إيطاليا وألمانيا وموريشيوس في الهند

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عقد الرئيس الكوري "يون صوك يول" سلسلة من محادثات القمة مع قادة كل من إيطاليا وألمانيا وموريشيوس أمس الأحد، على هامش قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي.وخلال اجتماعه مع رئيسة الوزراء الإيطالية "جيورجيا ميلوني"، طلب يون تعاون إيطاليا في مساعي البلدين لاستضافة معرض إكسبو العالمي لعام 2030، حيث تخوض كوريا الجنوبية منافسة ثلاثية مع إيطاليا والمملكة العربية السعودية لاستضافة الإكسبو. وإذا لم يتم اختيار فائز في التصويت المقرر إجراؤه في الأول من نوفمبر، فقد يؤثر التعاون الاستراتيجي بين كوريا، وإيطاليا التي تحتل المركز الثالث في التصويت، على نتيجة التصويت الثاني. واتفق يون وميلوني أيضا على توسيع التعاون في مجالات الأسلحة وأشباه الموصلات والفضاء.وفي اجتماعه مع المستشار الألماني "أولاف شولتس"، طلب يون دعم ألمانيا لمساعي كوريا الجنوبية لاستضافة الإكسبو، كما تبادلا الآراء حول التعاون لتعزيز القدرات التنافسية لصناعاتهما وتحقيق الاستقرار في سلاسل التوريد العالمية لأشباه الموصلات.والتقى يون أيضا برئيس وزراء موريشيوس "برافيند كومار جوغ ناوث"، وطلب منه دعم مساعي كوريا الجنوبية لاستضافة الإكسبو.