واشنطن تصف لقاء بوتين المحتمل مع كيم جونغ أون بأنه عمل يائس

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وصفت نائبة الرئيس الأمريكي "كامالا هاريس" خطط الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" للالتقاء يالزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بأنها "عمل يائس".جاء ذلك خلال ظهورها في برنامج "فيس ذات نيشن" على قناة "سي بي إس" أمس الأحد، عندما سُئلت "هاريس" عن القمة المحتملة بين كوريا الشمالية وروسيا، حيث قالت إن الولايات المتحدة وحلفاءها أعربوا عن مخاوفهم بشأن ما يحدث حاليا. وأكدت على أن موقف الولايات المتحدة واضح تماما ولا لبس فيه بشأن هدف نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية. وفيما يتعلق بالقمة المحتملة بين كوريا الشمالية وروسيا لتزويد روسيا بالأسلحة، حذرت "هاريس" من أن ذلك سيكون "خطأ فادحا" بالنسبة لكوريا الشمالية.وقالت إنه "من المتوقع" أن يتم استخدام إمدادات الذخيرة الكورية الشمالية في حرب روسيا ضد أوكرانيا، وأن مثل هذه التصرفات ستزيد من عزلة البلدين. وقالت نائبة الرئيس الأمريكي أيضا إن روسيا "يائسة للغاية" وقد عانت بالفعل من فشل استراتيجي، وأشارت إلى أن الاجتماع بين بوتين وكيم سيكون "عملا يائسا" بالنسبة لروسيا.وجاءت هذه التصريحات وسط تقارير تتوقع عقد قمة بين كيم وبوتين في مدينة فلاديفوستوك الساحلية الروسية، حيث يعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي حتى يوم بعد غد الأربعاء.