الزعيم الكوري الشمالي يلتقط صورا مع المشاركين في عرض عسكري

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أفادت تقارير بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد عقد جلسة تصوير مع المشاركين في عرض شبه عسكري للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين على تأسيس النظام الكوري الشمالي. وجاء ذلك وسط تكهنات بشأن رحلة كيم المحتملة إلى روسيا لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الاثنين إن كيم شارك في جلسة تصوير أمس الأحد في ميدان "كيم إيل سونغ" في بيونغ يانغ، حيث أقيم عرض في اليوم السابق للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين على تأسيس النظام الحاكم. وخلال جلسة التصوير، وصف كيم العرض بأنه "عرض قوي لروح كوريا الشمالية الاشتراكية التي لا تقهر" في مسيرتها من أجل "تحقيق القضية العظيمة لبناء أمة قوية".وجاء التقرير وسط تكهنات بأن كيم قد يغادر بيونغ يانغ يوم الأحد على متن قطاره الخاص، بحيث يصل إلى مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا اليوم الاثنين لإجراء محادثات مع بوتين على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي.وقال تقرير بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كي" أمس إن قطار كيم قد يغادر إلى روسيا اليوم الاثنين، وذلك نقلا عن مسؤول روسي في "بريمورسكي كراي".