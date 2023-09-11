كوريا الجنوبية تتعهد بالتعاون الوثيق لتقديم مساعدات للمغرب

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قالت الحكومة الكورية الجنوبية إنها سوف تتعاون بشكل وثيق مع حكومة المملكة المغربية والمجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم للمغرب الذي تعرض لأضرار جسيمة جراء الزلزال القوي الذي ضربه مؤخرا.وأعربت الحكومة الكورية في بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية أمس الأحد، عن خالص تعازيها لحكومة وشعب المملكة المغرب في الخسائر الكبيرة في الأرواح الناجمة عن الزلزال.كما أعربت الحكومة الكورية عن أملها في إصلاح الأضرار بسرعة، وأن يتمكن الشعب المغربي من التغلب على الصدمة والحزن في أقرب وقت ممكن.وكان زلزال بقوة 6.8 درجة قد ضرب منطقة على بعد 71 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من مدينة مراكش، التي تعد مقصدا سياحيا شهيرا، في الساعة 11:11 من مساء يوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألفي شخص.