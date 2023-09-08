سيول تؤكد على ضرورة إسهام علاقات موسكو وبيونغ يانغ في السلام في المنطقة

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن الوزير "بارك جين" التقى بنظيره الروسي "سيرغي لافروف" أمس الأحد على هامش قمة مجموعة العشرين التي عقدت في العاصمة الهندية نيودلهي.وخلال اللقاء، أكد الوزير الكوري "بارك" على ضرورة أن تسهم العلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا في تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا، في إطار الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي.وطالب "بارك" الجانب الروسي بالتعاون البناء في مجلس الأمن بشأن قضايا كوريا الشمالية، مشيرا إلى اختيار كوريا الجنوبية كعضو غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2024 و2025.كما بحث الوزيران الكوري والروسي القضايا المتعلقة بسلامة الكوريين المقيمين في روسيا، وحل المشاكل التي تواجهها الشركات الكورية هناك.ومن ناحية أخرى، قالت وسائل الإعلام اليابانية إن هناك احتمالا بمغادرة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بيونغ يانغ اليوم الاثنين متوجها إلى روسيا على متن قطار لإجراء مباحثات قمة مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في مدينة فلاديفوستوك.