الشركات الكورية تحصل على صفقات إنشاءات في الخارج بـ22 مليار دولار

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حققت شركات الإنشاءات الكورية أداء جيدا في الحصول على صفقات في الخارج، حيث سجلت قيمة الصفقات التي حصلت عليها الشركات الكورية هذا العام أعلى مستوياتها منذ عام 2018.وطبقا لتقرير صادر عن رابطة المقاولين الكوريين في الخارج، بلغت قيمة الصفقات التي حصلت عليها شركات الإنشاءات الكورية في الخارج في أول 8 أشهر من هذا العام، 21 مليارا و930 مليون دولار، بزيادة نسبتها 19.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها قيمة صفقات الإنشاءات التي تبرمها الشركات الكورية في الخارج مستوى 20 مليار دولار منذ عام 2018 على أساس الشهور الثمانية الأولى من العام.ويرجع السبب الرئيسي في زيادة قيمة صفقات الإنشاءات في الخارج إلى الصفقة التي حصلت عليها شركة "هيون ديه" للإنشاءات في شهر يونيو الماضي من المملكة العربية السعودية.فقد حصلت "هيون ديه" على صفقة تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار من شركة "أرامكو" السعودية لبناء مجمع للبتروكيماويات، وهي أكبر الصفقات حجما التي تحصل عليها الشركات الكورية من السعودية.وبهذا سجلت قيمة صفقات الإنشاءات التي حصلت عليها الشركات الكورية في الشرق الأوسط في أول 8 أشهر من هذا العام، 7 مليارات و410 ملايين دولار.ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي قيمة صفقات الإنشاءات التي ستحصل عليها هذا العام مستوى 30 مليار دولار.