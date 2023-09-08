بلدية سيول تطبق نظام التذاكر الموسمية على ركوب وسائل النقل العام

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أعلن عمدة مدينة سيول "أوه سيه هون" اليوم الاثنين أن بلدية سيول ستطبق نظام جديد للتذاكر الموسمية على ركوب وسائل النقل العام بشكل تجريبي، اعتبارا من شهر يناير من العام القادم.وبموجب هذا النظام، يمكن لحامل التذكرة الموسمية التي تبلغ قيمتها 65 ألف وون شهريا، استخدام جميع وسائل النقل العام، بما في ذلك مترو الأنفاق، والحافلات، دون دفع تعريفات إضافية.الجدير بالذكر أن النظام الحالي للتذاكر الموسمية التي تبلغ قيمتها 55 ألف وون شهريا، لا يسمح لحاملها بتحويل الركوب بين مترو الأنفاق والحافلات.وتوقعت بلدية سيول أن يستفيد حاملو التذاكر الموسمية الجديدة بما قيمته أكثر من 340 ألف وون سنويا من تعريفات ركوب وسائل النقل العام.وتخطط بلدية سيول لتطبيق هذا النظام الجديد بشكل كامل بدءا من النصف الثاني من العام القادم.