8.8 % زيادة في حالات الانتحار في كوريا الجنوبية

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بلغ عدد حالات الانتحار في كوريا الجنوبية حوالي 7 آلاف حالة في النصف الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 8.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن المؤسسة الكورية لمكافحة الانتحار أمس الأحد بمناسبة يوم الوقاية من الانتحار، انتحر 6 آلاف و936 شخصا في كوريا الجنوبية خلال النصف الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 8.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن 54.2% من حالات الانتحار كانت لأشخاص في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات من عمرهم، كما أشار إلى أن عدد حالات الانتحار لدى المراهقين بلغ 197 شخصا في النصف الأول من هذا العام.وتجدر الإشارة إلى أن عدد حالات الانتحار لدى المراهقات شهد زيادة بنسبة 48%.وأرجع الخبراء السبب في زيادة الانتحار لدى المراهقين إلى جائحة كورونا التي استمرت لفترة طويلة من الزمن وتسببت في انقطاع الفرص المتاحة لهم لتخفيف الضغط من خلال ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية.وأضافوا أن الأشخاص الأقل دخلا والمراهقات هم أكثر الفئات تأثرا من تداعيات جائحة كورونا في طريق عودتهم للحياة الطبيعية مثلما قبل الجائحة.