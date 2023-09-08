المغرب تسابق الزمن لإنقاذ المحاصرين تحت أنقاض الزلزال

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تخوض السلطات في المملكة المغربية سباقا مع الزمن لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم الجمعة الماضي، وسط توقعات بأن يكون ذلك الزلزال هو الأكبر من حيث عدد الضحايا في المغرب منذ عام 1960 عندما وقع زلزال أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص.ولم يتبق سوى يوم واحد على انتهاء الفترة الذهبية للإنقاذ، وهي 72 ساعة من وقوع الزلزال، حيث تسابق السلطات والمواطنون في المغرب الزمن لإنقاذ المزيد من المحاصرين تحت الأنقاض.وتواجه عمليات الإنقاذ صعوبات كبيرة بسبب الكثافة العالية للمباني في المناطق التي تتركز فيها أضرار الزلزال، وبسبب وجود قرى متضررة في مناطق جبلية وعرة.إلى جانب هذا، يتعرض سكان مناطق الزلزال لصعوبات ناجمة عن النقص في الغذاء ومياه الشرب وانقطاع الكهرباء، فيما تتأخر عمليات الإنقاذ.وفي اليوم الثاني من وقوع الزلزال، وقعت هزة ارتدادية بقوة 4.5 درجة، وهناك احتمال بوقوع هزات ارتدادية إضافية.وفي هذا السياق، توقعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن يقل عدد قتلى الزلزال في المغرب عن 10 آلاف شخص، إلا أنها توقعت أيضا أن يتجاوز العدد 100 ألف شخص في أسوأ الحالات.كما قدرت الهيئة الأمريكية الخسائر الاقتصادية المحتملة لذلك الزلزال بأكثر من 100 مليار دولار، أي 8% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.ومن جانبه، أعرب الرئيس الكوري "يون صوك يول" عن خالص تعازيه في الأضرار البشرية الناجمة عن الزلزال في المغرب.