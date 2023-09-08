مسؤول حكومي: القطار الخاص بكيم جونغ أون في طريقه إلى فلاديفوستوك

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قال مسؤول حكومي إن وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية تعتقد أن القطار الخاص للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد غادر متوجها إلى روسيا.ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء، ومقرها سيول، اليوم الاثنين عن المسؤول الكوري الجنوبي قوله إن وكالة الاستخبارات وجدت أن قطارا من المفترض أنه يقل "كيم" على متنه في طريقه إلى "فلاديفوستوك".وجاء ذلك وسط تقارير إعلامية تفيد بأن "كيم" سيعقد محادثات قمة مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في المدينة الواقعة في أقصى شرق روسيا.وكانت موسكو قد أكدت في وقت سابق أن "بوتين" سيحضر المنتدى الاقتصادي الشرقي المنعقد في "فلاديفوستوك" حتى الأربعاء من هذا الأسبوع.وإذا عقد الزعيمان محادثات في روسيا، فستكون هذه أول قمة بين كوريا الشمالية وروسيا منذ أبريل 2019.