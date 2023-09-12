الكرملين يؤكد أن كيم جونغ أون سيزور روسيا خلال أيام

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أكد المقر الرئيسي للحكومة الروسية، الكرملين، رسميا، زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى روسيا.وبحسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء، أعلن الكرملين في مؤتمر صحفي أمس الاثنين أن كيم سيصل إلى روسيا بدعوة من الرئيس "فلاديمير بوتين" في غضون الأيام القليلة القادمة.وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي قال فيه تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية التي تديرها الدولة في كوريا الشمالية أن كيم سيزور روسيا قريبا، وسيجري محادثات مع بوتين.وكان الإعلان الصادر يوم أمس الاثنين هو الأول الذي تؤكد فيه بيونغ يانغ وموسكو رسميا رحلة كيم إلى روسيا، بعد ظهور تكهنات لأول مرة حول هذه الزيارة في وقت سابق من هذا الشهر.وفي وقت سابق من يوم أمس، قال مسؤول في وكالة المخابرات الكورية الجنوبية لوكالة يونهاب للأنباء التي يقع مقرها في سيول، إن قطارا يفترض أنه يحمل كيم قد غادر من بيونغ يانغ متوجها إلى روسيا.ومن المتوقع أن يصل كيم إلى مدينة "فلاديفوستوك" اليوم الثلاثاء، ثم يجتمع مع بوتين في وقت لاحق من اليوم أو يوم الغد الأربعاء.