كوريا الشمالية تنشر صورا لكيم جونغ أون في أثناء مغادرته بيونغ يانغ إلى روسيا

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نشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية صورا للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" وهو يغادر بيونغ يانغ متوجها إلى روسيا للاجتماع مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".وقالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية إن كيم غادر بيونغ يانغ على متن قطاره الخاص بعد ظهر الأحد، وبرفقته عدد من كبار المسؤولين من الحزب الحاكم والقوات المسلحة.وأظهرت الصور وداع كيم من قبل كبار السياسيين والمسؤولين، بمن في ذلك "كيم توك هون" رئيس الوزراء وعضو هيئة رئاسة المكتب السياسي لحزب العمال.وتشير الصور إلى أن وزيرة الخارجية "تشيه سون هي" ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال "ري بيونغ تشول"، ومسؤولين عسكريين آخرين رفيعي المستوى، يرافقون كيم في تلك الرحلة نادرة الحدوث.لكن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية لم تذكر متى أو أين سيعقد كيم مباحثات مع الرئيس الروسي.وقد تم نشر الصور بعد يوم من تأكيد وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية والكرملين أن كيم سيزور روسيا قريبا ويجري محادثات مع بوتين.