ارتفاع عدد قتلى زلزال المغرب إلى أكثر من 2800 شخص

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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب المملكة المغربية مؤخرا إلى أكثر من 2800 قتيل.وبحسب صحيفة "لوماتان" المغربية، قالت وزارة الداخلية إنه حتى الساعة السابعة من مساء أمس الاثنين، اتضح أن ما لا يقل عن 2862 شخصا قد لقوا حتفهم، بينما أصيب 2562 شخصا، نتيجة للزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، وضرب منطقة مراكش وعدة بلدات حولها مساء يوم الجمعة الماضي.وقد ارتفع عدد القتلى أمس بمقدار 740 مقارنة بأول من أمس. وقد وقعت العديد من الوفيات في أماكن نائية إلى الجنوب من مراكش.وكانت منطقة الحوز، مركز الزلزال، هي الأكثر تضررا، حيث بلغ عدد هناك الوفيات 1604 أشخاص، وتلتها منطقة "تارودانت" التي شهدت 975 حالة وفاة. ومن بين المتوفين، تم دفن ألفين و854.ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا بشكل أكبر حيث لا يزال عدد كبير من المرضى في حالة حرجة، بينما تستمر عمليات البحث والإنقاذ.