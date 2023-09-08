البيت الأبيض يحث كوريا الشمالية على الوفاء بالتزامها بعدم تقديم أسلحة لروسيا

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حثت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، كوريا الشمالية على الالتزام "بتعهداتها العامة" بعدم تقديم أو بيع أسلحة لروسيا. جاء ذلك قبل اجتماع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".وأصدر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض هذا البيان أمس الاثنين، حيث أضاف أنه من المتوقع أن تستمر مناقشات الأسلحة بين موسكو وبيونغ يانغ خلال رحلة "كيم جونغ أون" إلى روسيا.ومع ذلك، قال المتحدث إنه لا يمكنه التعليق على تفاصيل رحلة كيم.وقد كشف مجلس الأمن القومي الأمريكي يوم الاثنين الماضي عن معلومات مفادها أنه من المتوقع استمرار المناقشات ذات الصلة بصفقة الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا، بما في ذلك التواصل الدبلوماسي بين الزعيمين الكوري الشمالي والروسي، وهو ما أكد بشكل فعال التقرير الذي كانت قد نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية حول القمة المحتملة بين كيم وبوتين.