موسكو تقيم عشاء رسميا لكيم جونغ أون بعد محادثاته مع بوتين

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أعلنت الرئاسة الروسية، الكرملين، أن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" سيعقدان مأدبة عشاء رسمية عقب محادثات القمة بينهما.وبحسب تقرير نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، صرح المتحدث باسم الكرملين "دميتري بيسكوف" في مقابلة مع محطة إذاعة محلية بأن بوتين وكيم سيناقشان أولا العلاقات الثنائية خلال اجتماعهما.كما أشار بيسكوف إلى أن كوريا الشمالية هي دولة جارة لروسيا، وأن موسكو تهدف إلى تعزيز العلاقات معها كما تفعل أي دولتين جارتين، وهو ما يسعى إليه الرئيس الروسي باستمرار.وأضاف المتحدث أنه تم أيضا ترتيب عشاء رسمي نيابة عن الرئيس الروسي على شرف الضيف الكوري الشمالي، مما يؤكد التزام روسيا بتعزيز صداقتها مع كوريا الشمالية.وكان المقر الرئاسي الروسي، "الكرملين"، قد أكد وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين أن كيم سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا خلال الأيام القادمة، وسيلتقي خلالها مع بوتين لإجراء محادثات.