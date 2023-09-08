وزير الدفاع يقدم استقالته بسبب التدخل المزعوم في التحقيق في وفاة جندي

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صرح وزير الدفاع الكوري "لي جونغ سوب" اليوم الثلاثاء للكي بي إس بأنه قدم استقالته للمكتب الرئاسي.وقال الوزير"لي" في مكالمة هاتفية مع كي بي إس إنه قدم استقالته لتخفيف العبء عن الحكومة بشأن سعي المعارضة لإقالته بسبب التدخل غير القانوني المزعوم في التحقيقات حول وفاة جندي من مشاة البحرية في أثناء مشاركته في عمليات البحث عن ضحايا الأمطار في شهر يوليو الماضي.وأضاف أنه اتخذ القرار بالاستقالة بسبب المخاوف من حدوث فراغ في الأمن القومي إذا بدأت إجراءات المساءلة.وقد تعهد رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" أمس الاثنين بإطلاق إجراءات لعزل وزير الدفاع "لي"، منتقدا الرئيس "يون صوك يول" لرفضه إقالة الوزير رغم الاحتجاجات العامة.وتبين أن الرئيس"يون" سيقوم بتعيين النائب البرلماني عن حزب قوة الشعب الحاكم "شين وان شيك" وزيرا جديدا للدفاع.