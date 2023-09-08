مجلس إدارة الكي بي إس يوافق على إقالة مديرها التنفيذي

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وافق مجلس إدارة هيئة الإذاعة الكورية، كي بي إس، على طلب إقالة مديرها التنفيذي "كيم أوي تشول"، منددا بالوضع المالي المتدهور للكي بي إس، وفقدان القيادة الناجم عن مطالبة الموظفين باستقالته، وانخفاض ثقة الجمهور بالكي بي إس بسبب بث برامج غير دقيقة.وجاء القرار بإقالة المدير التنفيذي للكي بي إس في تصويت جرى في اجتماع لمجلس إدارة كي بي إس عُقد اليوم الثلاثاء، بموافقة 6 أصوات، دون أن يدلي أعضاء المجلس الخمسة المنتمين لأحزاب المعارضة بأصواتهم.ومن جانبه، قال "كيم" في بيان أصدره بعد الموافقة على طلب إقالته إنه يشعر بالأسف للجمهور وموظفي الكي بي إس، لكنه أضاف أنه لم يرتكب خطأ خطيرا بما يكفي لتبرير إقالته من منصبه، ملمحا بذلك إلى أنه سيرفع دعوى قضائية بشأن إقالته.وسوف تتم إقالة المدير التنفيذي للكي بي إس رسميا إذا وافق الرئيس "يون صوك يول" على طلب إقالته.