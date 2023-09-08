كوريا وأوزباكسان توقعان اتفاقا إطاريا لتنمية الاستثمار والتجارة

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وقعت كوريا الجنوبية وأوزباكسان اتفاقا إطاريا لتنمية الاستثمار والتجارة بين البلدين.وتم توقيع هذا الاتفاق الإطاري بين نائب وزير التجارة الكوري "جونغ ديه جين" ونائب وزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي "أويبك نيماتوبيتش حملاييف"، اليوم الثلاثاء في سيول.وبهذا تكون كوريا الجنوبية قد وقعت اتفاقيات إطارية مع 7 دول، هي الإمارات العربية المتحدة، والدومينيكان، والمجر، والبحرين، وبولندا، ومدغشقر، وأخيرا أوزباكستان.ويهدف الاتفاق الإطاري لتنمية الاستثمار والتجارة إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادي ليشمل سلاسل التوريد، والصناعات الرقمية والحيوية، وغيرها من القضايا التجارية الجديدة.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية إن الاتفاق الإطاري لتنمية الاستثمار والتجارة الموقع بين البلدين سيسهم في تحقيق الاستقرار في سلاسل التوريد لكوريا الجنوبية.يشار إلى أن أوزباكستان تتوفر لديها المعادن النادرة، حيث تحتل المركز السابع عالميا في احتياطيات التنغستن، والمركز الثاني عشر في احتياطيات الموليبدينوم.