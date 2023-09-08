الأوساط الدينية الكورية تعرب عن تعازيها في ضحايا الزلزال في المغرب

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وسط ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية إلى بضعة آلاف، أعربت الأوساط الدينية في كوريا الجنوبية عن تعازيها في ضحايا الزلزال، كما أعربت عن استعدادها لتقديم دعم للشعب المغاربي في مواجهة آثار الزلزال.وقال الراهب "جين وو" الرئيس التنفيذي لطائفة جوكيه البوذية الكورية إنه يقدم تعازيه للمغرب في ضحايا الزلزال، معربا عن أمله في إنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض بسلامة وفي أسرع وقت. وأضاف أنه سيبذل كل ما في وسعه لتقديم الدعم والمساعدة للشعب المغربي في مواجهة آثار الزلزال بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الكورية ذات الصلة، لكي يتمكنوا من العودة إلى حياتهم الطبيعة.ومن ناحية أخرى، أعرب مطران الكنيسة الكاثوليكية "جونغ سون تيك" رئيس أساقفة سيول عن تعازيه العميقة للمغرب في ضحايا الزلزال، وقال إنه يصلى لكي تتمتع أرواح جميع الضحايا بالراحة الأبدية.وقالت أسقفية سيول إن المنتظمات التابعة لها ستقدم دعما ماليا طارئا للمغرب عن طريق مؤسسة "كاريتاس" الدولية، وإطلاق حملة لجمع التبرعات.أما الدائرة المسيحية الكورية فقالت إنها سوف تتعاون مع الحكومة لتقديم دعم إغاثي طارئ للمغرب، وقد قامت اليوم بإرسال 5 متطوعين إلى المملكة المغربية للمشاركة في عمليات الإغاثة هناك.