رئيس الحزب الديمقراطي المعارض يمثل أمام النيابة للاستجواب

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حضر رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" بعد ظهر اليوم الثلاثاء جولة أخرى من استجواب النيابة العامة بشأن تورطه المزعوم في تحويلات مالية غير قانونية بقيمة 8 ملايين دولار إلى كوريا الشمالية عن طريق مجموعة "سانغ بانغ وول".وكان "لي" قد مثل أمام النيابة يوم السبت الماضي لمدة 8 ساعات ضمن نفس التحقيقات.ودخل "لي" في إضراب عن الطعام لليوم الثالث عشر، وهو ما قد يصعّب على النيابة إجراء تحقيقات معه لساعات طويلة لأسباب صحية.وتخطط النيابة العامة لتقديم طلب للمحكمة بإصدار أمر باعتقال "لي" بعد انتهاء تحقيقات اليوم.ومن المتوقع أن يتم إجراء تصويت برلماني بشأن الموافقة على اعتقال "لي" قبل عطلة عيد الحصاد "تشوسوك" التي ستبدأ يوم الثامن والعشرين من سبتمبر الجاري، إذا قدمت النيابة طلب اعتقاله للمحكمة في أوائل الأسبوع القادم.