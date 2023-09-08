رئيس مكتب الأمن القومي الكوري يسعى لتحقيق زيارة الرئيس الصيني لكوريا الجنوبية

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قال رئيس مكتب الأمن القومي الكوري "جو تيه يونغ" إنه سيبذل جهودا لتحقيق زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" لكوريا الجنوبية.وجاء تصريح "جو" في مقابلة مع قناة "إيه" التلفزيونية الكورية، حيث قال إن الرئيس الصيني "شي" كان قد أعرب عن نيته زيارة كوريا الجنوبية بعد أن يستقر وضع كورونا، وذلك خلال لقائه مع الرئيس "يون صوك يول" في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في العام الماضي في بالي بإندونيسيا.وأضاف أنه سيحاول تحقيق زيارة "شي" لكوريا الجنوبية من خلال الوسائل الدبلوماسية.وأشار "جو" إلى أن هناك احتمالا بعقد القمة الكورية اليابانية الصينية الثلاثية في سيول قبل زيارة الرئيس الصيني لكوريا الجنوبية، موضحا أن رئيس الوزراء الصيني "لي كيانغ" سيحضر تلك القمة نيابة عن الرئيس "شي"، وهو ما يعني أن زيارة الرئيس "شي" لكوريا الجنوبية قد تتم بعد انتهاء القمة الثلاثية.وأضاف أن رئيس الوزراء الصيني "لي" قد أوضح موقف الصين بشأن تحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية خلال اجتماعه مع الرئيس الكوري "يون" يوم الخميس الماضي على هامش قمة آسيان في جاكارتا عاصمة إندونيسيا.