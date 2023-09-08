الرئيس يون يقول إن الدعم المالي لأوكرانيا سيعود بالفائدة على الشعب الكوري

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تعليقا على الإعلان خلال قمة مجموعة العشرين عن خطة الحكومة الكورية لتقديم دعم بقيمة 3 تريليونات وون إلى أوكرانيا، قال الرئيس "يون صوك يول" إن هذا الدعم سيعود بالفائدة على الشعب الكوري في نهاية المطاف.وأضاف الرئيس "يون" خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء أن تلك المساهمة المسؤولة ستكون لصالح الشعب الكوري، وأن فوائد الحصول على الاحترام والتمتع بالقيادة في المجتمع الدولي ستعود للشعب الكوري في نهاية المطاف.وأكد على ضرورة أن تقدم كوريا الجنوبية دعما للدول التي تتعرض لغزو عسكري وكوارث واسعة النطاق، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب مساهمات القوى الاقتصادية ووفائها بمسؤولياتها.كما أكد على أهمية التعاون الإنمائي مع الدول التي تعاني من صعوبات في زيادة صادرات الشركات الكورية وتقدمها إلى الأسواق العالمية.وكان الرئيس "يون" قد أعلن يوم الأحد الماضي خلال اجتماعات قمة مجموعة العشرين في الهند عن تقديم مساعدات بقيمة 2.3 مليار دولار إلى أوكرانيا.