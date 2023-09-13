كوريا ترسل فريق إغاثة إلى المغرب لمواجهة آثار الزلزال

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية إرسال فريق إغاثة من الكوارث إلى المملكة المغربية التي تعرضت لزلزال قوي أودى بحياة أكثر من 2800 شخص.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في سيول "ليم سو سوك" للصحفيين أمس الثلاثاء، إن الحكومة سترسل فريقا يتكون بشكل رئيسي من طاقم طبي. كما تعهدت الحكومة الكورية بتزويد المغرب بمليوني دولار من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إمدادات الإغاثة.وأبلغت الحكومة الكورية نظيرتها المغربية عبر القنوات الدبلوماسية عن عزمها تقديم هذه المساعدات.وتقوم سيول والرباط حاليا بتنسيق وجهات النظر حول حجم فريق الإغاثة وموعد إرساله. وتعتقد الحكومة الكورية أن تقديم الدعم الطبي للجرحى والمشردين سيكون أكثر كفاءة من المساعدات في جهود البحث والإنقاذ، نظرا لأنه قد مرّ بالفعل أكثر من 72 ساعة، وهي الفترة القصوى للعثور على ناجين، كما سيستغرق الفريق الكوري 18 ساعة على الأقل للوصول إلى مراكش حيث وقع الزلزال.ونقل المتحدث الكوري "ليم" تعازي سيول العميقة للحكومة والشعب المغربي في هذه المأساة، وأكد أن كوريا ستعمل بشكل وثيق مع المغرب والمجتمع الدولي من أجل تنفيذ عمليات إغاثة سريعة.