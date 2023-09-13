بوتين يكشف عن خطة لزيارة قاعدة فوستوشني الفضائية

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كشف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، أمس الثلاثاء، عن خطط لزيارة قاعدة "فوستوشني" الفضائية، التي تم ذكرها كأحد الوجهات المحتملة للزيارة بواسطة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" خلال وجوده في روسيا.وبحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء، قال "بوتين" في المنتدى الاقتصادي الشرقي المنعقد حاليا في مدينة "فلاديفوستوك"، إنه يعتزم زيارة ذلك الميناء الفضائي الواقع في منطقة "آمور أوبلاست" في أقصى الشرق الروسي. لكن بوتين لم يذكر كيم عند الكشف عن هذه الخطط.ويعتقد المراقبون أن الزعيم الكوري الشمالي المنعزل سيتجه إلى قاعدة "فوستوشني" الفضائية حيث إن القطار الذي أقله إلى روسيا، يتجه حاليا إلى الشمال من "فلاديفوستوك"، نحو مناطق "خاباروفسك" و"آمور أوبلاست".