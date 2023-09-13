روسيا تبث فيديو يظهر وصول كيم جونغ أون

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بثت وسائل إعلام روسية أمس الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر وصول الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى روسيا. وقالت قناة "آر بي كيه" إن الفيديو قدمه وزير الموارد الطبيعية والبيئة "ألكسندر كوزلوف" الذي استقبل كيم في محطة "خاسان" في منطقة "بريمورسكي كراي" في أقصى شرق روسيا.ويُظهر الفيديو كيم وهو يخرج من قطاره المدرع ويخطو على سجادة حمراء، حيث استقبله مسؤولون روس، بينما كانت فرقة نحاسية تعزف مقطوعة موسيقية.وأعلن الحاكم الإقليمي للمنطقة "أوليغ كوزيمياكو"، الذي استقبل كيم أيضا في المحطة واجتمع معه، أن منطقته ستنفذ مشروعات مشتركة مع كوريا الشمالية في مجالي السياحة والزراعة هذا العام.وأضاف أن منطقته سترسل أيضا وفدا إلى كوريا الشمالية لاستئناف تبادل الأفراد بمجرد أن ترفع كوريا الشمالية قيودها المتعلقة بفيروس كورونا.ووفقا لمصادر محلية، فإن قطار كيم الخاص يتجه حاليا إلى الشمال، ومن المتوقع أن يمر عبر "خاباروفسك" قبل أن يتوقف لأول مرة في "آمور".ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر مسؤول قوله إن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" سيعقد مع "كيم" قمة اليوم الأربعاء، كما سيجتمع كيم مع وزير الدفاع الروسي "سيرغي شويغو" يوم السبت.