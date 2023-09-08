كيم جونغ أون يقول إن زيارته لروسيا تؤكد الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين البلدين

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أكدت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أن "كيم جونغ أون" قد زار مدينة "خاسان" الحدودية في روسيا أمس الثلاثاء.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن قطار كيم الخاص وصل إلى تلك المحطة في الساعة السادسة من صباح أمس في إطار رحلته الرسمية إلى روسيا. وأضاف التقرير أن الزيارة تستهدف تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين ورفعها إلى مستوى أعلى. وبحسب التقرير، كان في استقبال كيم عدد من كبار المسؤولين الروس، بمن في ذلك وزير الموارد الطبيعية والبيئة "ألكسندر كوزلوف"، و"أوليغ كوزيمياكو" الحاكم الإقليمي لمنطقة "خاسان".وخلال اجتماعه مع المسؤولين الروس، أعرب كيم عن سعادته بزيارة روسيا مجددا بعد حوالي أربع سنوات من زيارته الأخيرة في عام 2019.وقال إن هذه الزيارة دليل واضح على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين البلدين. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن كيم تلقى هدية من "كوزلوف" قبل مغادرته إلى وجهته التالية، التي لم تحددها.وتقول تقارير إعلامية أجنبية إن قمة كيم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المرجح أن تعقد اليوم الأربعاء في ميناء "فوستوشني" الفضائي في منطقة "آمور أوبلاست".